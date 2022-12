Forestali: Zannier, Anfor prezioso supporto di esperienza per Cfr Fvg

Ruolo nella trasmissione di sapere e formazione del nuovo personale Buja, 10 dic - Forte collaborazione con l'Associazione nazionale forestali a supporto delle attività di rappresentanza e di formazione a favore del Corpo forestale regionale grazie al prezioso patrimonio di esperienza di cui il sodalizio dispone. Questo lo spirito a cui ha richiamato l'assessore regionale alle Risorse forestali Stefano Zannier in occasione dell'assemblea dei soci di Anfor del Friuli Venezia Giulia tenutasi oggi a Buja. L'associazione, presieduta da Marvi Poletto, conta oltre 250 iscritti tra forestali in pensione, ancora in servizio attivo e soci esterni simpatizzanti. L'assessore ha confermato che a breve, grazie all'immissione in ruolo dei vincitori dell'ultimo concorso al termine dei corsi di addestramento, che avverranno tutti contemporaneamente per consentire la più rapida immissione in servizio, verrà sanata una annosa mancanza di organico, ma l'apporto dell'associazione sarà ancora prezioso sia in termini di trasmissione di esperienza che di effettivo supporto. Zannier ha auspicato che anche i nuovi assunti aderiscano all'Anfor in modo che l'associazione diventi sede privilegiata di trasmissione di conoscenza e esperienza. "La formazione teorico pratica dei corsi sarà necessaria, ma non potrà - ha spiegato l'assessore - di per se' stessa garantire quel passaggio immediato e operativo sul territorio che invece potrà essere agevolato dalla trasmissione di conoscenza garantita dall'esperienza di colleghi maturi. Inoltre, non riusciremo a coprire comunque alcune attività che rientrano in modo indiretto in compiti di rappresentanza istituzionale ma che sono comunque molto importanti anche per il rafforzamento dello spirito di corpo". Il richiamo di Zannier è ad un ruolo che veda i forestali protagonisti di un atteggiamento proattivo, con la gestione virtuosa del territorio al centro della finalità del corpo in un quadro in cui le attività di vigilanza, tutela e protezione siano supporto doveroso ma non sufficiente per rivitalizzare il rapporto tra il tessuto sociale ed economico e gli operatori del corpo. "La loro indipendenza è fondamentale, ma occorre anche accompagnare il sistema, soprattutto in territori come quelli montani in cui è ancora più importante una viva presenza delle istituzioni" ha concluso l'assessore. ARC/EP/gg