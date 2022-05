Foreste: Giunta, ok a bando imboschimento pioppi

Assegnate alla misura risorse pari a 2.235.000 euro. Trieste, 13 mag - La Giunta regionale, riunitasi oggi a Trieste, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, ha approvato il bando per l'accesso agli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della reddittività delle foreste. In termini di risorse a disposizione per l'annualità 2022 sono assegnati 2.235.000 euro (di cui 963.732 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).



Come ha spiegato l'assessore, il bando è finalizzato al consolidamento della produzione del legno attraverso la pioppicoltura a basso impatto ambientale - realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale - e prevede la concessione di un aiuto in conto capitale per le operazioni di imboschimento con cloni di pioppo, con durata del ciclo vegetativo non inferiore a otto anni. L'intervento deve ricadere su superfici regionali agricole e non agricole, ad esclusione di quelle delle aree svantaggiate.



I potenziali beneficiari della misura sono tutti i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, che siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento del bene. Nel caso di terreni demaniali possono accedere al bando i soggetti privati o i Comuni gestori dei terreni.



Il sostegno viene erogato in forma di conto capitale secondo l'aliquota dell'80 per cento. Le domande possono essere presentate, come negli anni precedenti, entro il 31 luglio. ARC/GG/ma