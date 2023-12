Foreste: Zannier, approvati bandi per infrastrutture ecologiche

Udine, 18 dic - Sono stati approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, i bandi per accedere agli interventi di gestione attiva di infrastrutture ecologiche (500.000 euro) e al sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento (400.000 euro). "Nel dicembre 2022 la Commissione ha approvato in via definitiva il Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027 (Psn Pac) e a ottobre 2023 è stata approvata la prima modifica: il documento regionale attuativo della strategia nazionale è costituito dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale (Csr). Tra gli interventi previsti dal Psp Pac e nel Csr che si intende attuare nel territorio regionale vi sono - spiega Zannier - la gestione attiva di infrastrutture ecologiche e il mantenimento per un ulteriore periodo di impegno per il sostegno al mantenimento della forestazione/imboschimento". I bandi predisposti per l'accesso a questi interventi prevedono impegni che decorrono, per scelta nazionale, dal 1° gennaio 2024, nonostante il termine di presentazione della domanda, stabilito con decreto del Ministero, scada il 15 maggio 2024. Gli interventi prevedono l'assunzione da parte dei beneficiari di una serie di impegni per raggiungere i seguenti obiettivi della Pac 2023-27: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile; favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. I beneficiari del primo bando sono agricoltori singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole e altri gestori del territorio; i beneficiari del secondo bando sono i possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboschimento nelle precedenti programmazioni. Per quanto riguarda le formazioni arboreo/arbustive, sono previste fasce tampone: si tratta di formazioni lineari continue costituite da specie arboree o arbustive, in monofilare o in plurifilare, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale o il reticolo idrografico. La seconda tipologia sono le siepi o filari, ovvero formazioni lineari continue costituite da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate. La terza tipologia riguarda formazioni lineari erbacee, con specie prative interposte tra la rete idraulica aziendale o ill reticolo idrografico e le superfici coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva. Infine, la terza azione prevede boschetti naturalistici: formazione a prevalente finalità naturalistica, non classificata nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, formata da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Sono strutture realizzate con precedenti finanziamenti comunitari, e mantengono tali caratteristiche specifiche. ARC/EP/ma