Foreste: Zannier, non vanno abbandonate ma vissute in modo compatibile

Il 24 e 25 giugno a San Leonardo il primo festival "Foresta in valle"



Trieste, 18 giu - "L'abbandono è la peggiore delle condizioni per le foreste: così è per le foreste prealpine del Friuli Venezia Giulia che vanno fruite invece ogni giorno nell'ambito di una gestione sostenibile che ne esalti il grande valore naturalistico e che possa essere al tempo stesso fonte di salute e di buona economia".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche con delega al servizio della Montagna Stefano Zannier in vista di "Foresta in valle", l'iniziativa promossa da Legno Servizi e Cluster Arredo, col supporto della Regione Fvg e il patrocinio della Comunità di Montagna del Natisone e Torre, che vedrà il 24 e 25 giugno la partecipazione di esperti, autorità, docenti, istituzioni, imprese, nella Sala polifunzionale del comune di San Leonardo.



Il festival, alla sua prima edizione, proporrà accanto ai temi più squisitamente naturalistici delle foreste e dei boschi, spunti, riflessioni e dibattiti su tutte quelle attività che compongono le filiere dell'impresa del legno e del turismo, con un occhio di riguardo alle risorse enogastronomiche del territorio. Sabato 24 giugno si terrà la Conferenza internazionale sulle foreste transfrontaliere le cui conclusioni saranno tratte proprio dall'assessore Zannier. Nella giornata di domenica si susseguiranno passeggiate nelle Valli del Natisone, eventi ludici anche per bambini, appuntamenti enogastronomici, dimostrazioni di sicurezza nella foresta e il Primo Trofeo "Boscaiolo in valle" disputato tra quattro atleti italiani. ARC/PPH