Foreste: Zannier, rafforzare filiera regionale lavorazione legno

Pordenone, 3 mag - "Negli ultimi anni anche grazie alla società Legno Servizi si è fatto un lavoro molto importante che ha portato a fare chiarezza sui ruoli e sulle strategie lungo l'intera filiera del settore foresta-legno della nostra regione. Attraverso il coinvolgimento delle diverse aree montane e la partecipazione delle imprese boschive e delle segherie si è messo il sistema in grado di operare. Ora è però necessario continuare a fare squadra per compiere un passo ulteriore: vanno ricercate le strade per una gestione ancora più razionale e sostenibile, anche attraverso l'utilizzo del prodotto legno sia nel mondo delle costruzioni che nella produzione manifatturiera del territorio regionale, della massa boschiva che è in costante crescita". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e alla montagna Stefano Zannier partecipando, ieri sera a Tolmezzo, all'assemblea della società cooperativa Legno Servizi Forestry cluster Fvg, la società preposta allo sviluppo del Cluster di riferimento che ha l'obiettivo di fornire servizi alle istituzioni e alle aziende del comparto attraverso una gestione attiva e responsabile delle foreste valorizzandone la multifunzionalità, la riforestazione, la diffusione di infrastrutture forestali e lo sviluppo di servizi ecosistemici a esse collegate. L'assemblea ha visto l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e la nomina del nuovo presidente Mirco Cigliani che subentra al presidente uscente Carlo Piemonte. L'assessore Zannier ha ringraziato il presidente Piemonte per l'importante percorso fatto con l'Amministrazione regionale negli ultimi anni e ha augurato un buon lavoro al neopresidente Cigliani auspicando la continuità nella collaborazione costruttiva con la società del comparto forestale. "E' necessario - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - fare ancora di più fronte comune nella filiera foresta-legno per superare e vincere quelle ostilità che guardano al patrimonio boschivo solamente come qualcosa da conservare non vedendo in questo un errore che fa crescere a dismisura la massa boschiva rendendo sempre più complicata la sua gestione". L'assessore ha sottolineato come "il prodotto legno è davvero una risorsa rinnovabile e se gestita in maniera sostenibile può garantire volumi di prodotto che possono essere utilizzati e trasformati in un valore aggiunto e in una ricchezza sempre più importanti nella filiera regionale". "La Regione - ha evidenziato ancora Zannier - guarda con favore alla promozione di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti della filiera del legno affinché si trovino sul territorio ambiti nuovi di collocazione del prodotto estratto e trasformato dalle aziende locali. Il legno è visto sempre più come materiale innovativo e compatibile, sia sotto il profilo ambientale che etico, e quindi va incrementato il suo utilizzo sia nel comparto delle costruzioni sia nella produzione manifatturiera regionale. E' questo - secondo l'assessore - il prossimo passo che dovrà essere fatto nella programmazione e pianificazione della filiera che deve tenere anche conto della inevitabile necessità di fare massa critica per sfidare la non facile concorrenza internazionale".