Formazione: avviso per corso educatore servizi infanzia

Trieste, 6 dic - È stato pubblicato dall'Università degli Studi di Trieste l'Avviso per le iscrizioni al percorso formativo per l'acquisizione dei CFU necessari a ottenere la qualifica di educatore dei servizi per l'infanzia.



Il corso consente di conseguire, in maniera aggiuntiva rispetto alla laurea triennale nella classe L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione, i Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per operare nei servizi educativi per l'infanzia, così come previsto dal decreto legislativo 65/20217.



Le iscrizioni sono già aperte dal 30 novembre e si chiuderanno perentoriamente alle ore 12 di lunedì 18 dicembre 2023. Possono iscriversi al percorso i laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea nella classe L-19 priva dello specifico indirizzo per educatore dei servizi educativi dell'infanzia conseguita dopo il 15 giugno 2020 in uno degli Atenei del Friuli Venezia Giulia o coloro che al momento dell'iscrizione prestino servizio in una struttura educativa del territorio regionale. L'iscrizione al corso può essere effettuata collegarsi ai servizi on line dell'Università di Trieste.



Per maggiori informazioni: Educatore dei servizi d'infanzia | Università degli studi di Trieste (units.it) Nella legge di bilancio che approderà in Aula la prossima settimana, la Giunta ha approvato un contributo complessivo di 450mila euro a favore dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di questi corsi diretti ad assicurare ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione della classe L19 il conseguimento dei crediti formativi integrativi o aggiuntivi necessari all'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia. Il contributo è finalizzato al contenimento dei costi di iscrizione da parte degli studenti. ARC/Com/pph