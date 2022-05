Formazione: Conservatori e scuole musica ponte culturale verso Ucraina

Palmanova, 6 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia ha investito una sensibilità particolare sul mondo delle scuole di musica sia per la loro valenza culturale che per l'apporto formativo nel complesso, tanto da giungere negli anni scorsi alla scelta, in anticipo rispetto alle altre regioni italiane, di inserire i conservatori nell'ambito dell'Alta formazione.L'assessore regionale all'Istruzione e formazione ha voluto così porre l'accento sul ruolo formativo della musica che scaturisce dalla decima edizione del Concorso musicale internazionale "Città di Palmanova" presentato oggi nel municipio della città stellata alla presenza, tra gli altri, del sindaco, della referente del Comune di Zara per il coordinamento internazionale del sito Unesco sulle opere di difesa veneziane, Dina Busic, del direttore artistico e del presidente dell'Accademia musicale di Palmanova.Ospite d'eccezione il giovane violinista ucraino Viktor Hryhoriev, nato a Kiev nel 2004 e oggi studente in Francia, vincitore della precedente edizione che sarà protagonista domenica sera del concerto di apertura. Proprio la presenza del musicista ucraino ha improntato questa edizione del concorso alla solidarietà nei confronti dell'emergenza profughi.Per l'assessore regionale la risposta della popolazione del Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'Ucraina si è dimostrata rilevante rispetto a tutti i percorsi di accoglienza attivati. Non ultima l'operazione fortemente voluta dalla Regione, che ha permesso di accogliere al conservatorio Tartini di Trieste sei studenti ucraini consentono loro di proseguire il percorso di studi interrotto a Kiev dal conflitto.Quattro di loro saranno ospiti a Palmanova domenica e assisteranno al concerto del loro concittadino riallacciando così legami nel segno della musica. Tutto il ricavato delle offerte libere che saranno raccolte andrà alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Palmanova per l'emergenza Ucraina. Anche pr questo l'assessore regionale ha inteso ringraziare nuovamente il Conservatorio Tartini per essersi attivato per primo per permettere a questi ragazzi e ragazze di continuare a studiare, aprendo così la strada a un esempio subito dopo colto anche dalle Università.Con le scuole di musica, seppure in un periodo difficile come questo, la Regione sta lavorando alla riscrittura delle norme-quadro sulla formazione, perché questa avviene non solo tramite i canali ufficiali e formali, ma anche attraverso tanti piccoli soggetti che costituiscono una rete capillare su tutto il territorio, in grado di rispondere veramente alle esigenze delle persone. Attraverso la musica si esplica così la formazione "sostanziale" della persona. Questa Regione - è stato detto - crede nel potere della musica e questo concorso ne è un esempio tanto più nel momento attuale in forza dei fatti che stanno accadendo a pochi chilometri da noi. Da domenica 8 a domenica 15 maggio nella città stellata arriveranno quasi mille musicisti provenienti da tutto il mondo, in una lista di nomi e provenienze che registra 24 Paesi esteri e, per l'Italia, 35 province rappresentate. Tre le sezioni dei premi: quella nazionale riservata alle Scuole (secondarie inferiori o superiori ad indirizzo musicale oppure scuole territoriali) fino a 19 anni, con qualsiasi formazione (dai solisti alle orchestre, anche con coro associato); quella internazionale dei cori, giovanili e associativi, nel limite dei 24 anni; ed infine la più ambita, ovvero quella che assegna i Premi Unesco intitolati alla Città di Palmanova, a solisti, orchestre o ensemble cameristici fino a 26 anni.L'evento è organizzato dall'Accademia musicale Città di Palmanova in sinergia con il Comune, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Università di Udine, oltre a quello dei Comuni di Aquileia, Bagnaria Arsa, Grado e Lignano Sabbiadoro, e in collaborazione con PromoTurismoFVG. ARC/SSA/ma