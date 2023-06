Formazione: Fedriga, asset strategico in simbiosi con innovazione

L'intervento del governatore all'incontro dei soci di Mib School of management Trieste Trieste, 15 giu - "Il modello di chi esercita le stesse competenze per l'intera durata della carriera lavorativa è al giorno d'oggi un concetto superato, in un mondo che richiede di implementare percorsi formativi con continuità e in simbiosi con i processi di innovazione. La capacità delle aziende di formare i propri dipendenti procede di pari passo con la prospettiva di rimanere competitivi sul mercato". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione dell'incontro dei soci di Mib Trieste School of management. Un'occasione di confronto sull'attività della scuola, capace di garantire grazie alla collaborazione continua con la rete di imprese partner una percentuale di collocazione nel mondo del lavoro tra le più alte in Italia (circa il 90 percento entro i sei mesi dal conseguimento del diploma). "Il sistema globale - ha proseguito Fedriga nel suo intervento - è mutato radicalmente anche nei rapporti tra paesi. Se il nostro sistema produttivo non è in grado di comprendere la necessità di creare un sistema di innovazione in alleanza con il territorio, le piccole e medie imprese corrono il rischio di rimanere indietreggiate in uno scenario in continua evoluzione. È fondamentale che i rapporti strategici rimangano nell'asset delle democrazie occidentali, a cui spetta il compito di rafforzare le relazioni dal punto di vista del sistema produttivo e della formazione". L'evento si è aperto con l'intervento introduttivo del presidente Cristiano Borean ed è proseguito con un approfondimento, a cura del country manager di Google Italia Fabio Fregi, sul legame tra evoluzione tecnologica e la trasformazione della cultura aziendale e dell'organizzazione del lavoro. ARC/PAU/gg