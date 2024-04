Formazione: giornata orientamento per studenti a Gorizia il 10/5

L'iniziativa, promossa dalla Regione e dal Comune isontino, è rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Gorizia, 22 apr - La giornata di orientamento a Gorizia risponde all'obiettivo di informare i giovani sul ventaglio di opportunità che il territorio regionale offre per entrare nel mondo del lavoro. Un'iniziativa che vede la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel programma regionale "Attiva scuole" e testimonia l'importanza di costruire una filiera tecnico professionale, affinché le aspirazioni dei giovani e le necessità delle imprese trovino un punto di contatto. Questa attività si affianca a un lavoro trasversale che in Friuli Venezia Giulia viene portato avanti da anni per garantire la qualità dei servizi erogati da istituti, enti di formazione e sistema universitario. Sono alcuni dei concetti espressi dall'assessore regionale all'Istruzione e Formazione alla conferenza stampa di presentazione di "Ready2Go!", la giornata di orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado che si svolgerà a Gorizia il prossimo 10 maggio. L'evento è organizzato dalla Regione e dal Comune di Gorizia per promuovere le opportunità di studio, formazione e lavoro offerte dal territorio. Alla presenza del sindaco e dell'assessore all'Istruzione del capoluogo isontino, la rappresentante dell'Amministrazione regionale ha sottolineato la necessità di rendere sempre più connesse le offerte educative, universitarie e di alta formazione del territorio per dare risposte tangibili alla popolazione, in allineamento alle politiche di sviluppo in campo formativo proposte a livello nazionale. La scuola, secondo l'assessore, non è più un luogo a sé stante, ma parte di un percorso di crescita personale e professionale omogeneo e prolungato. Non a caso, i centri di orientamento della Regione sono inseriti all'interno dei centri per l'impiego con la duplice valenza di relazione con il sistema dell'istruzione e di accompagnamento e di servizio per i giovani. Come è emerso nel corso della conferenza stampa, "Ready2Go!" offrirà agli studenti interessati la possibilità di conoscere i percorsi di studio e specializzazione offerti da scuole, Università, Enti di formazione, Istituti tecnologici superiori (Its Academy) e Istituti di formazione tecnica superiore (Ifts) e a scoprire le competenze più richieste dai settori strategici dell'economia, per orientare le scelte future di studio e lavoro. Saranno organizzati laboratori, attività pratiche e dimostrazioni partecipate che si svolgeranno in piazza Vittoria (dove saranno allestiti per l'occasione 16 stand) e in altre cinque sedi dislocate in centro città. I workshop ospitati nei gazebi presenti di piazza Vittoria saranno ad libero accesso, mentre negli altri luoghi è necessario prenotarsi compilando un Google form reperibile nei vari canali social (anche attraverso il QRcode presente sulla locandina) e al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnKjoJYIK0SD44e1yOeqcp7L L5NtC0OfSCFuvFzRw_rXlq2A/viewform?usp=sf_link. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare la Casa dello Studente, in orario 10-12 e 14 -16, sempre previa prenotazione tramite Google form. ARC/PAU/gg