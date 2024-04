Formazione medica:Regione ha aumentato borse di studio e posti banditi

Trieste, 15 apr - Le borse di studio per i medici di medicina generale bandite dalla Regione sono state significativamente aumentate dal 2018, passando da 20 fino a 57, così come dal 2018 al 2023 si registra un trend in crescita del 120 per cento dei posti banditi da Regione e Mur (Ministero dell'Università e della Ricerca) cui corrisponde un trend in calo delle assegnazioni, dal 100 per cento del 2018 al 59 per cento del 2023.I dati sono stati resi noti dall'assessore regionale alla Salute.Per quanto riguarda in particolare la formazione di medici di medicina generale, le borse di studio sono state stabilmente 40 dal 2018 a oggi (da 20 che erano nel 2017), con 17 all'anno in più finanziate dal Pnrr nei trienni dal 2021-2024.Gli iscritti sono stati rispettivamente 39 (con 40 diplomati) nel triennio 2018-2021, 35 (con 23 diplomati) nel triennio 2019-2022, 39 nel triennio '20-'23, 49 nel '21-'24, 35 nel '22-'25, e 26 nel '23-'26.In riferimento alle specializzazioni, come è stato evidenziato dall'assessore, il quadro presenta settori che hanno perso e altri che hanno conquistato appetibilità: tra questi ultimi, con la copertura totale dei posti banditi, si segnalano chirurgia maxillo facciale, endocrinologia, malattie dell'apparato cardiovascolare, neurologia, Orl, pediatria e psichiatria. Le specializzazioni che hanno perso attrattività sono invece patologia clinica, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza e urgenza medicina interna, con un posto su due non assegnato per chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, ematologia e urologia e una vacanza addirittura totale per microbiologia e virologia.L'assessore alla Salute si è soffermato, infine, sulle posizioni delle scienze infermieristiche ed ostetriche. In linea con il fabbisogno formativo sono stati attivati 30 posti per ciascun anno accademico: nel '21-'22 sono state presentate 388 domande di ammissione, 259 nel '22-'23 e 225 nel '23-'24. Rispetto alle domande presentate per ciascun anno si sono formalizzate 31 iscrizioni, con candidati che provengono anche dalle regioni limitrofe. In questo caso i laureati del '21-'22 sono stati 22 su 31 iscritti, mentre i dati delle coorti successive saranno noti al termine degli anni accademici '23-'24 e '24-'25. ARC/PPH/gg