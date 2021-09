Formazione: Regione raddoppia corsi alta specializzazione tecnica

Mits Academy racconta incontro tra studenti e aziende



Udine, 11 set - L'Amministrazione regionale negli ultimi tre anni ha raddoppiato il numero di corsi destinati ai diplomati che, in alternativa all'università, scelgono un percorso tecnico di altissima specializzazione che li porterà all'interno delle aziende. Sono 21 i corsi finanziati dalla Regione per l'anno 2021/2022 con fondi regionali per circa 5 milioni di euro.



Questi i dati ricordati dall'assessore regionale all'Istruzione e formazione del Friuli Venezia Giulia intervenuta oggi nella sede di Confindustria Udine per la seconda edizione di Mits Academy, una giornata dedicata alla presentazione dei progetti-lavoro realizzati da 33 studenti eccellenti dell'istituto tecnico superiore Malignani. Dal 2011 anche il Mits ha avviato 34 corsi post diploma, di cui 29 già conclusi. Nell'ultimo anno formativo sono stati 11 i percorsi attivi frequentati da 237 corsisti.



Per l'assessore chi esce dal percorso Its oggi è un pioniere rispetto ad un sistema formativo, in Italia partito in ritardo rispetto ad altri paesi europei, che mira a concretizzare la connessione sempre più stretta tra la formazione e il mondo delle realtà produttive.



La Regione auspica un ulteriore passo avanti nel sistema nazionale che deve rendere permeabile, sicuro e certificato il passaggio tra Its e sistema universitario. Un sistema formativo che la Regione sostiene fin dalla nascita. Per questo la Regione assieme a tutte le fondazioni ITS sul territorio, ha svolto un'analisi dei fabbisogni su cui si basano i corsi che saranno promossi nei prossimi anni rendendo chiara l'esigenza di formazione degli studenti.



L'assessore ha poi evidenziato la necessità di costruire un percorso di orientamento per tutte le scuole superiore e soprattutto per la formazione dei docenti degli Istituiti rispetto alle nuove esigenze della didattica moderna. Tra i testimonial della giornata anche Gianpietro Benedetti, presidente della Fondazione Mits, Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria e le imprese Ferriere Nord, Nonino distillerie e Fantoni che hanno ospitato gli studenti in stage. ARC/SSA/pph