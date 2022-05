Formazione:Regione, Scriptorium Foroiuliense fonde qualità innovazione

L'assessore alla Formazione alla presentazione della riproduzione de "L'Operina" a 500 anni dalla pubblicazione



Udine, 23 mag - La storia dell'Italia è indissolubile dalla cultura e dall'attenzione alla qualità, che assieme alla continua ricerca dell'innovazione hanno portato il nostro Paese ad avere un ruolo di rilevo nel panorama globale. Il lavoro svolto dallo Scriptorium Foroiuliense è un esempio di innovazione che affonda le proprie radici nella cultura e nelle tradizioni antiche, proiettando il Friuli Venezia Giulia verso il domani.



È quanto affermato dall'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia alla presentazione della riproduzione in facsimile della copia de "La Operina" conservata alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, in occasione dei 10 anni di fondazione dello Scriptorium Foroiuliense e dei 500 anni dalla pubblicazione del primo manuale di scrittura della storia di Ludovico degli Arrighi detto il Vicentino.



L'esponente della Giunta ha rimarcato che la qualità è una delle risorse che permetterà alla nostra società di vincere le sfide che oggi siamo chiamati a sostenere. Indirizzandosi alla ricerca della bellezza e lavorando su ciò che riempie la mente in senso ampio, quindi comprendendo anche la ricerca scientifica, l'Italia e il Friuli Venezia Giulia potranno sostenere la sfida della competizione internazionale e il confronto con le altre culture e civiltà.



Elogiando il lavoro svolto dallo Scriptorium negli ultimi dieci anni e sottolineando le attività svolte in collaborazione con l'Irccs Burlo Garofolo a favore dei bambini affetti da dislessia e da disturbi specifici dell'apprendimento, l'assessore ha confermato il supporto della Regione alla realtà sandanielese evidenziando come questa sia protagonista di un modello d'innovazione capace di guardare al futuro. ARC/MA/pph