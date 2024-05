Formazione: Regione, tramite Its si moltiplicano occasioni per giovani

L'assessore a Lavoro e Formazione oggi alla presentazione del nuovo percorso formativo "Biotech Quality Specialist" dell'Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste organizzato con l'Istituto Deledda-FabianiTrieste, 31 mag - Grazie agli Its, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori viene offerto un ventaglio di opportunità più ampia del passato, quando la scelta era tra università e lavoro. Oggi esiste una terza via, che crea una connessione importante tra la formazione e sviluppo delle competenze tecniche e tecnologiche in un rapporto stretto con le imprese e il sistema universitario. Un modello formativo che ha fatto la fortuna di grandi nazioni come Francia e Germania, le quali investendo su di esso hanno ottenuto un parterre di persone altamente formate a livello tecnico. Purtroppo, l'Italia ha compreso tardi questa lezione ma, negli ultimi dieci anni, sono stati compiuti investimenti rilevanti; in questo senso la Regione Friuli Venezia Giulia è in prima linea, per recuperare il tempo perduto. Oggi l'Its Volta è un'ottima sintesi di una visione moderna del sistema formativo che, affiancandosi al sistema della formazione professionale nelle filiere produttive, mette in comunicazione scuola, università e imprese, come testimonia l'altissima percentuale di studenti, pari al 90 per cento, che ultimato il percorso Its trovano immediatamente un impiego sicuro.È, in sintesi, il messaggio lanciato dall'assessore regionale a Lavoro, formazione, università e ricerca nel corso della presentazione del nuovo corso "Biotech Quality Specialist" dell'Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste, che formerà tecnici specializzati nella filiera biotecnologica. Questo nuovo corso post diploma è nato grazie alla collaborazione dell'ITS Academy Volta con l'Istituto Tecnico Statale Deledda-Fabiani di Trieste e ha durata biennale con almeno 750 ore di stage in azienda. Il percorso formerà figure altamente specializzate e fortemente richieste dal mondo del lavoro in ambito biotecnologico, con particolare attenzione ai settori cosmeceutico, nutraceutico e alimentare.L'esponente della Giunta ha ringraziato i vertici dell'Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta e dell'Istituto Deledda-Fabiani per avere accettato questa nuova sfida. Rivolgendosi poi ai numerosi studenti presenti ha evidenziato come questi ultimi si trovino al centro di una sorta di "tempesta perfetta": a livello regionale sono in corso importanti modifiche al sistema della formazione orientate a creare un collegamento forte tra formazione tecnica e professionale, sistema universitario e aziende che garantirà loro l'accesso ai profili professionali più ricercati e, attraverso gli stage, un contatto diretto con le imprese. ARC/MA/al