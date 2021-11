Formazione: Rosolen, 3mln e 500mila euro aggiuntivi per Pipol

Amaro, 12 nov - La Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università, Ricerca e Famiglia, Alessia Rosolen, la dotazione di risorse aggiuntive pari a 3.500.000,00 euro del Fondo sociale europeo, sui progetti in corso relativi al Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (Pipol).



La dotazione aggiuntiva consentirà di rispondere all'aumentato fabbisogno formativo emerso dal territorio. E' stata inoltre prorogata la durata delle attività alla data del 28 febbraio 2022 in attesa dell'avvio del nuovo programma.



La delibera specifica, infine, la suddivisione degli importi per area territoriale: hub Giuliano 684.125,00 euro, hub Isontino 644.273,00 euro, hub Udine e Bassa Friulana 1.067.625,00 euro, hub Medio e Alto Friuli 413.625,00 euro, hub Pordenonese 690.352,00 euro. ARC/LP/gg