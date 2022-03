Formazione: Rosolen, accordo con Lions potenzia orientamento giovani

Trieste, 25 mar - "I giovani stanno vivendo un momento particolarmente difficile per gli effetti della pandemia e per una situazione economica che impone di innovare profondamente e di velocizzare al massimo i processi di formazione. I percorsi, come quello proposto in collaborazione tra i Club Lions, sono preziosi per rafforzare e completare le numerose attività di orientamento già messe in campo dall'Amministrazione regionale che sono finalizzate alla costruzione di quei profili effettivamente richiesti dalle aziende del nostro territorio".

Lo ha affermato a Trieste l'assessore alla Formazione, Alessia Rosolen, alla presentazione dell'accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Distretto Lions 108Ta2 volto al potenziamento dell'orientamento scolastico e professionale in particolare dei più giovani, senza trascurare gli adulti desiderosi di proseguire gli studi o di reinserirsi nel mercato del lavoro.

"Il nostro obiettivo è infatti quello di attuare una strategia di sistema in grado di valorizzare l'orientamento permanente, favorendo la creazione di quella che viene definita 'learning region', una comunità - ha precisato Rosolen - che considera un valore irrinunciabile l'apprendimento continuo".

"Per questo da una parte stiamo operando per costruire una rete di istituzioni che sentono la responsabilità sociale di intervenire a favore di chi deve ancora immaginare e costruire il proprio futuro e dall'altra - ha aggiunto l'assessore - stiamo mettendo a disposizione di tutti un'offerta integrata di opportunità che possa rispondere alle reali esigenze del nostro territorio".

Nel corso della conferenza stampa sono state delineate le finalità del protocollo: favorire l'accesso ai servizi di orientamento permanente; aumentare sia nei giovani che negli adulti il livello di istruzione, formazione ed occupazione in coerenza con gli interessi, le attitudini e i talenti delle persone coinvolte in questo progetto; accrescere le occasioni di apprendimento in modo coerente con i fabbisogni professionali.

"Con questa partnership vogliamo sostenere gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo e secondo grado e le loro famiglie nel momento in cui sono chiamati a prendere decisioni sul nuovo percorso scolastico ma anche gli adulti che vogliono migliorare il loro bagaglio professionale".

La Regione e i 32 Club Lions del Distretto organizzeranno alcuni incontri per aumentare la conoscenza dell'offerta di istruzione e formazione presenti in Friuli Venezia Giulia e per facilitare l'accesso e l'utilizzo dei Centri di orientamento regionali.

"Tra gli strumenti che abbiamo realizzato c'è anche PlanYourFuture, il portale online (www.planyourfuture.eu) che offre a studenti, famiglie e docenti tutte le informazioni sulle possibili scelte e che consente di valutare le proprie potenzialità attraverso iter guidati. Questa piattaforma - ha concluso l'esponente della Giunta - è uno dei molti interventi che questa Amministrazione sta implementando nell'ambito della strategia di trasformazione digitale per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Regione". ARC/RT/ma