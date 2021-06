Formazione: Rosolen, alimentare di qualità è occasione di sviluppo

Per l'assessore importante valorizzare scuole agrarie regionali



Trieste, 16 giu - "La difesa e la valorizzazione delle produzioni alimentari di qualità del nostro Paese sono aspetti sui quali l'Italia deve concretare i propri sforzi all'interno dell'Unione europea. Un'azione che oltre a essere sviluppata a livello nazionale deve essere supportata da progetti e iniziative locali".



È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, durante il webinar "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare", organizzato da Coldiretti Friuli Venezia Giulia per promuovere e far conoscere il protocollo d'intesa siglato con il Ministero dell'Istruzione università e ricerca al fine di accrescere nei giovani la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari italiane.



Ricordando le iniziative della Regione a sostegno del sistema scolastico, Rosolen ha rimarcato che "all'intero dei progetti sostenuti dall'Amministrazione regionale attraverso il piano dell'offerta formativa trova spazio anche la promozione del benessere in maniera integrata e interdisciplinare, non solo durante il periodo scolastico ma nel corso dell'intera vita. Azioni che, anticipando quanto previsto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, favoriscono anche la sostenibilità ambientale e valorizzano le produzioni locali, coniugando lo sviluppo economico e produttivo con quello sociale".



L'assessore ha quindi evidenziato che "in quest'ottica è necessario rafforzare l'offerta formativa delle scuole agrarie del Friuli Venezia Giulia, dato che le produzioni agroalimentari saranno un elemento cardine per la ricostruzione del tessuto economico dopo la pandemia. Parallelamente dovrà essere definito un percorso intermedio tra la scuola superiore e l'Università, ovvero uno specifico Its, che fornisca alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi le competenze tecniche per inserirsi nel settore dell'agricoltura. Due azioni per la realizzazione delle quali la collaborazione tra Regione e Coldiretti può giocare un ruolo strategico". ARC/MA/pph