Formazione: Rosolen, corsi per 600 operatori socio sanitari

Udine, 14 lug - "Il fabbisogno di 600 operatori socio sanitari è stato determinato dalle aziende sanitarie in collaborazione con la direzione formazione che ha quindi avviato l'iter per attivare 32 corsi tra il 2023 e il 2024 per far fronte a questa necessità.I corsi saranno resi possibili dalle "aperture" che abbiamo stabilito in questi anni affidandoci non solo agli enti di formazione, non solo alle aziende sanitarie ma anche ad altri soggetti che operano sul territorio in collaborazione con enti formativi".È quanto ha specificato l'assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen commentando i contenuti di una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale. La carenza strutturale di personale nell'ambito dei sistemi socio assistenziali e sanitari rende necessario garantire annualmente la copertura del fabbisogno di operatori mediante la previsione di un numero adeguato di corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) e l'organizzazione di moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari già in possesso della qualifica.Al fine di mantenere congrua l'offerta formativa sul territorio regionale, tra il 2023 e il 2024 verranno attivati 20 corsi di formazione per Operatori socio sanitari dagli enti di formazione professionale accreditati; 6 corsi di formazione per operatori socio sanitari gestiti dalle Aziende sanitarie. Verrà inoltre garantita l'attivazione di alcuni corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso della qualifica e gestiti dalle Aziende sanitarie e almeno 3 corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario gestiti dagli Enti di formazione accreditati il cui finanziamento è a carico di soggetti terzi.Nel biennio 21-22 la Regione ha finanziato complessivamente 50 corsi di formazione per Oss, frequentati da 932 persone. Nel biennio successivo sono stati finanziati 51 corsi per la formazione di 932 allievi. ARC/SSA/gg