Formazione: Rosolen, da settembre il progetto "A scuola in sicurezza"

Udine, 10 giu - "Con l'accordo tra Regione, Inail, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine si compie un importante passo nell'attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 19 gennaio 2019 per la promozione della salute e sicurezza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia e onoriamo gli ulteriori impegni sui percorsi formativi contenuti nella Carta di Lorenzo".Così l'assessore regionale al Lavoro, istruzione, formazione famiglia Alessia Rosolen ha delineato la cornice in cui si inserisce il progetto "A scuola in sicurezza" che vedrà impegnati in maniera paritetica, con un investimento complessivo di 200mila euro, Regione, Inail, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine."Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici di secondo grado con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e della sicurezza nell'ambiente di vita e di lavoro, così come nei percorsi formativi. L'intento è trasferire competenze specifiche ma ancor prima crescere cittadini consapevoli sull'importanza del complesso tema della sicurezza" ha spiegato Rosolen.Il progetto partirà con l'anno scolastico 2023/2024 e avrà una durata annuale. I corsi saranno svolti in convenzione con un soggetto terzo scelto tramite bando regionale. I contenuti del percorso sono stati condivisi con tutti i soggetti che hanno fatto proprio il Protocollo di collaborazione in materia di cultura della sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro.I moduli formativi si svilupperanno su quattro tematiche: salute e sicurezza nei contesti di vita e di lavoro e la Workplace Health Promotion (Whp); sicurezza comportamentale; il rischio infortunistico e il primo soccorso; i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) e la figura professionale del tutor interno.Il tavolo di lavoro ha anche condiviso la necessità di includere le Consulte degli studenti negli accordi per rendere realmente protagoniste le scuole e per dare ai ragazzi la possibilità di partecipare ai percorsi decisionali.A queste attività si aggiungono quelle che verranno realizzate sul territorio regionale a seguito della pubblicazione di un avviso, a cui stanno lavorando gli uffici regionali, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2021-27, in uscita entro luglio. Con questo programma si intende aumentare il livello di sicurezza nelle imprese diffondendo la cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e accompagnandole verso modelli avanzati di prevenzione, nonché aumentare la sicurezza degli studenti nei percorsi di tirocinio curriculare ed extracurricolare attraverso la formazione specifica dei tutor aziendali e degli organismi di formazione.Questo nuovo progetto includerà diverse attività tra cui seminari a favore di imprenditori, lavoratori, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Altre azioni saranno rivolte ad accompagnare e sostenere le imprese nell'attuazione di modelli avanzati di prevenzione e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre gli obblighi di legge. Verranno anche organizzati corsi di formazione rivolti ai tutor aziendali dei tirocini curricolari ed extracurricolari.