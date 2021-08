Formazione: Rosolen, finanziati 4.119 allievi per percorsi IeFP

Udine, 8 ago - Per l'anno formativo 2021/2022 vengono garantiti circa 27 milioni di euro, tra risorse statali e regionali, per percorsi - ordinari e da realizzarsi in modalità duale - funzionali al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali per 4.119 allievi del Friuli Venezia Giulia.



Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione e Formazione Alessia Rosolen, approvando il provvedimento che integra e completa le previsioni del decreto n. 20048/LAVFORU del 11 settembre 2020 con il quale è stato emanato l'avviso per la selezione di un raggruppamento di soggetti titolari della realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.



Con le risorse sono finanziati anche il tutoraggio pedagogico individuale per attivare percorsi personalizzati di formazione professionale per acquisire crediti formativi spendibili nei percorsi di IeFP e per conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (110.000 euro) e percorsi di integrazione extracurricolare rivolti agli allievi frequentanti le ultime due annualità di un percorso triennale di IeFP (800.000 euro).



Tra le attività di accompagnamento che mirano favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi IeFP sono finanziati il sostegno a soggetti svantaggiati e la fornitura di vitto e convitto (1.800.000 euro) e il riconoscimento delle spese per il trasporto (600.000 euro). ARC/EP