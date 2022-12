Formazione: Rosolen, finanziati corsi assistente studio odontoiatrico

Udine, 26 dic - "Per soddisfare il fabbisogno minimo annuale di 100 assistenti, a partire dal 2023, per un periodo di sperimentazione di tre anni, la Regione provvederà annualmente al finanziamento parziale di almeno quattro corsi di formazione attuati dagli enti di formazione accreditati specificamente dedicati alla formazione della professione regolamentata di interesse sanitario di assistente di studio odontoiatrico (Aso)".



Lo rende noto l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Alessia Rosolen, spiegando che a fronte della carenza di personale evidenziata dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri del Friuli Venezia Giulia, che ha individuato un fabbisogno annuale stimato indicativamente a circa 150 unità, la Regione interviene con l'abbattimento parziale dei costi delle quote di partecipazione ai corsi di formazione nell'auspicio che possa favorire la richiesta di partecipazione ai corsi.



E' nel settembre 2022 che sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sull'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico (Aso), quale operatore d'interesse sanitario.



I rappresentanti delle Commissioni albo odontoiatri della Federazione regionale Ordini dei medici chirurghi e Odontoiatri del Friuli Venezia Giulia hanno manifestato una situazione di grave carenza strutturale della professione regolamentata di Aso e la necessità di disporre quanto prima di personale.



L'entità significativa dei costi da sostenere da parte degli allievi per la partecipazione ai corsi non aveva però finora consentito la frequenza di un numero di allievi tale da soddisfare il fabbisogno, anche se va considerata l'alta percentuale di inserimento di tale professione regolamentata nel mondo lavorativo, a seguito delle verifiche svolte sull'esito occupazionale degli allievi che hanno completato i percorsi di formazione per la qualifica per Aso.



In particolare la Regione destinerà 300.000 euro annuali di risorse regionali per il finanziamento parziale, da un minimo del 60% a un massimo del 80% dei costi di realizzazione dei corsi di formazione per assistente di studio odontoiatrico. ARC/EP/pph