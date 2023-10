Formazione: Rosolen, Fvg offre mare di opportunità verso il digitale

L'assessore parla agli studenti del Barcolana Sea Summit in Porto Vecchio Trieste, 4 ott - "La Barcolana, con l'evento del Sea Summit, è l'occasione per raccontare ai ragazzi delle scuole che nella nostra regione esiste un mare di opportunità legate al tema della transizione digitale". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Università e Ricerca Alessia Rosolen alla platea di studenti provenienti da istituti scolastici di tutto il Friuli Venezia Giulia che si è ritrovata al Trieste Convention Center del Porto Vecchio per l'evento legato alla Barcolana 2023, dedicato ai temi della sostenibilità e della rigenerazione ambientale. "La nostra regione - ha affermato Rosolen - si è ritagliata un ruolo da protagonista, con i quasi 300 milioni del Fondo sociale europeo per l'orientamento (progetto Attivascuola), la formazione professionale (Its, Ifts, Iefp), il Programma Piazza Gol e l'alta formazione, con la Valle dell'Idrogeno e con tutte le opportunità offerte dal sistema della formazione, delle università e degli enti di ricerca che i nostri ragazzi trovano a poca distanza da casa loro. È una strada che anche le nostre imprese stanno percorrendo, talvolta anche anticipando i tempi del passaggio al verde e al digitale". L'assessore ha concluso il suo saluto istituzionale invitando i giovani "a fare le scelte migliori e a non disperdere la quantità enorme di talenti che, sono sicura, si trova anche in questa sala" del Trieste Convention Center. ARC/PPH/gg