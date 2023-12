Formazione:Rosolen, Ial Fvg Aviano eccellenza e orgoglio della regione

L'assessore in visita al Centro turistico alberghiero in occasione dei 40 anni di attività Aviano, 12 dic - "Il Centro turistico alberghiero di Ial Fvg di Aviano rappresenta un'autentica eccellenza - sia a livello nazionale ma anche internazionale nella formazione di cuochi, pasticcieri e personale di sala - visti i molti riconoscimenti che si è conquistato nei quattro decenni di attività che oggi si celebrano. Abbiamo potuto visitare una struttura d'avanguardia nella formazione, sia per le competenze dei docenti che per le moderne e tecnologiche attrezzature dei laboratori e dei locali dell'istituto in cui gli studenti possono apprendere l'arte della cucina e della ristorazione. Rispetto alla formazione, è nostra ferma intenzione mettere a disposizione dei giovani che si formano in Friuli Venezia Giulia ulteriori momenti di sviluppo, oltre ai corsi Ifts e Iefp, che guardino a un'alta specializzazione dedicata ai mestieri della filiera tecnologica su cui la Regione continuerà a investire". E' quanto ha affermato questa mattina l'assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen visitando la struttura del Centro turistico alberghiero allo Ial Fvg di Aviano in occasione della celebrazione del quarantesimo di fondazione dell'istituto di formazione. Il Centro - che ha qualificato nel corso della sua pluridecennale storia circa 2.400 professionisti del settore della ristorazione, dei quali oltre l'80 per cento ha trasferito competenze ed esperienze acquisite nel tessuto economico del turismo e della cucina e servizio di alto livello in Friuli Venezia Giulia, in Italia e all'estero - è oggi diventato il più grande riferimento della formazione alberghiera del Friuli Venezia Giulia. Al percorso formativo triennale, da qualche anno, si è aggiunto il quarto anno con cui è possibile ottenere anche un diploma professionale, ulteriore valore aggiunto per il mercato del lavoro. "Le vostre competenze - ha sottolineato l'assessore nel corso della visita in cui è stata accompagnata dagli stessi allievi dell'istituto - sono molto ricercate nel mondo del lavoro e per questo dovrete sapere ottenere il giusto riconoscimento, ma dovrete anche proseguire nell'acquisizione di ulteriori competenze che accompagneranno il vostro percorso di crescita". Rosolen si è poi complimentata con i vertici dello Ial Fvg e con lo staff dei docenti "per l'alto livello di formazione e di opportunità di convivenza che viene offerta ai ragazzi che intraprendono il percorso formativo nell'istituto di Aviano". "La formazione professionale - ha aggiunto l'assessore - è una competenza esclusiva della Regione e rappresenta la vera espressione della nostra autonomia. I dati dimostrano che gli esiti occupazionali al termine dei percorsi formativi sono attorno all'85 per cento di inserimento nel lavoro. I numeri che emergono sugli esiti della formazione professionale, e su questo lo Ial di Aviano rappresenta un'ottima testimonianza, sono il risultato di investimenti molto importanti che la Regione ha promosso in questi anni. Sia sul fronte edilizio e infrastrutturale, ma soprattutto sulle risorse umane che vengono preparate rispetto alle competenze richieste dal sistema produttivo e dei servizi". ARC/LIS/pph