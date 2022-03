Formazione: Rosolen, ricerca applicata valore aggiunto in agricoltura

Pordenone, 23 mar - "La ricerca applicata diventa un valore aggiunto sul quale puntare l'attenzione perché può dare sicuramente nuova immagine ma soprattutto una maggiore efficienza anche in un settore tradizionale come è quello primario".Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Formazione Alessia Rosolen partecipando al workshop dal titolo "La transizione digitale quale leva di sviluppo del settore agricolo" organizzato da Telefriuli nell'ambito di Road to Agriest 2023.In particolare l'esponente dell'esecutivo Fedriga nel suo intervento ha voluto porre in risalto il grande sforzo che la Regione sta compiendo in un territorio quale quello del Friuli Venezia Giulia che si distingue a livello nazionale e internazionale per i propri centri di eccellenza, affinchè i risultati della ricerca possano "contaminare" contemporaneamente più settori."La conoscenza più ampia possibile e trasversale - ha detto Rosolen - è certamente un valore aggiunto che va applicato anche al comparto agricolo. Stiamo lavorando molto per connettere la ricerca e l'innovazione con il mondo della produzione, dando input specifici affinchè questi processi vengano portati all'interno dei percorsi formativi. Se è vero che l'evoluzione del sistema produttivo anche in agricoltura passa attraverso una migliore formazione e qualificazione del capitale umano, è altrettanto vero che la conoscenza non deve essere settoriale; una maggiore interdisciplinarietà permette infatti di cogliere aspetti provenienti da altri ambiti ma che possono essere utili ed applicati anche in quelli di propria competenza".In questo senso un posto particolare lo occupa la digitalizzazione. "Nella programmazione del nuovo Fondo sociale europeo - ha evidenziato Rosolen - prevediamo di dare grande attenzione a questo tema con specifici percorsi formativi sia a favore degli inoccupati sia per quanti hanno già un lavoro. L'innalzamento del livello della formazione grazie alle nuove competenze acquisite - ha concluso l'assessore regionale - è di fondamentale importanza per il valore che viene dato al lavoro e, di conseguenza, anche per l'aspetto legato alla sua retribuzione". ARC/AL/gg