Formazione: Rosolen, scarpèts al Rossetti valorizza tradizioni del Fvg

Le calzature della tradizione carnica, realizzate da neodiplomate, saranno indossate dalle maschere del Teatro Stabile Trieste, 16 lug - "Il progetto degli scarpets è un virtuoso esempio di come le competenze di ieri possano diventare le eccellenze di oggi. La capacità e la maestria artigianale vanno tramandate: queste calzature sono patrimonio della moda dei nostri giorni ed era giusto che chi le ha inventate venisse valorizzato, a partire da un'idea che diventa formazione e si concretizza in un prodotto di qualità straordinaria". Così l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha descritto il percorso che ha portato il Rossetti-Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia a dotare le proprie maschere degli scarpetti della tradizione carnica, realizzati a mano dalle neoartigiane diplomatesi a marzo al termine del corso "Tecniche di confezionamento artigianale di calzature". Nell'iniziativa, con il supporto dell'Erpac, si sono impegnati il Museo Gortani, presieduto da Aurelia Bubisutti, e l'Enaip Fvg, che ne ha curato l'organizzazione, con ventidue corsisti, di cui venti donne. "Un'azione di recupero e salvaguardia coerente con la volontà di coniugare passato e presente del nostro territorio", l'ha definita Rosolen. Proprio a tale proposito, nell'incontro stampa che si è tenuto nella Sala Predonzani del Palazzo della Regione, l'assessore ha annunciato che dopo l'estate l'Amministrazione regionale lancerà due bandi, uno di 4 milioni dedicato al rilancio dei vecchi mestieri e uno del valore di 1 milione di euro sul passaggio generazionale. Un breve documentario proiettato in sala ha ricostruito la tradizione dei scarpèts e delle sue tecniche centenarie legate al mondo povero della montagna. Ogni paio di calzature, realizzate interamente a mano e tutte rigorosamente su misura, ha richiesto una settimana di lavoro da parte delle corsiste; non si usano colle e vengono impiegati solo tessuti in fibre naturali, di scarto e di recupero, con suole che sono ricavate con una quindicina di strati di stoffa. Finalmente oggi gli scarpetti sono stati consegnati al presidente del Rossetti Francesco Granbassi, presente anche Serena Tonel, vicesindaco di Trieste. Sugli scarpèts del futuro - a riprova dell'attualità e della vitalità creativa di questo tipo di calzature - si erano concentrati anche i partecipanti all'edizione 2023-2024 di Its Contest, l'iniziativa legata alla moda e suoi geni emergenti sostenuta dalla Regione. ARC/PPH/al