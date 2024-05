Formazione: Viva Marga ricorda che ognuno ha potenzialità per emergere

L'assessore regionale all'Istruzione ha partecipato questa mattina all'iniziativa che ha coinvolto oltre 700 studenti di Trieste, Firenze, Austria, Slovenia, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Albania

Trieste, 28 mag - La frase della professoressa Maria Luisa Princivalli "guardare un giovane è come guardare l'universo" sintetizza sia il ruolo di chi non è più giovane sia l'orizzonte enorme che tutti i ragazzi e le ragazze hanno davanti a sé. Proprio ai giovani Margherita Hack, prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, disse "siate pietre vive, non mattoni, non lasciatevi derubare della vostra personalità". Un pensiero potente che ricorda come ognuno abbia tutte le possibilità per emergere. Questa grande astronoma diceva sempre di stare con gli ultimi e proprio questo è il compito di ogni amministrazione pubblica: rompere qualsiasi soffitto di cristallo e dare a ognuno l'opportunità di emergere. Tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al Premio "Viva Marga", anche quelli che non hanno vinto, hanno imparato qualcosa di importante e hanno avuto la grande opportunità di conoscere la figura di una donna e di una scienziata che ha sempre lottato con caparbietà per le proprie convinzioni. È, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale all'Istruzione, formazione e ricerca durante la premiazione del Concorso per le scuole in ricordo di Margherita Hack "Viva Marga". L'esponente dell'esecutivo, ringraziando ed elogiando gli organizzatori dell'iniziativa e i partecipanti, ha evidenziato che il grande pregio della manifestazione è, oltre a far vivere in eterno grazie alla memoria la figura della Hack, quello di far scoprire ai più giovani le proprie potenzialità e di spronarli ad emergere. Il Premio Viva Marga, promosso dall'organizzazione di volontariato culturale Radici & Futuro assieme all'Università della Terza Età di Trieste e all'Associazione Scienza Under 18 Isontina, con il contributo della Regione e il supporto delle principali realtà scientifiche regionali, è nato con lo scopo di far conoscere ai giovani la figura di Margherita Hack e avvicinarli alla scienza. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 700 studenti e quasi quaranta docenti di 21 scuole di Trieste e Firenze oltre a istituti dove si insegna l'italiano in Austria, Slovenia, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Albania. Nel corso della mattinata sono stati assegnati i numerosi riconoscimenti: per la sezione "Estero - Arti visive e scrittura" ad essere premiati sono stati gli allievi del Primo Ginnasio di Sarajevo per l'elaborato "Pedalando fino alle stelle"; per la sezione "Estero - Multimedialità, percorsi digitali ed arti varie" gli studenti del Liceo linguistico di Sremski Karlovci per l'elaborato "Margherita", mentre le menzioni speciali sono andate al Ginnasio "Themistokli Gërmenji" di Coriza per l'elaborato "Un'immersione nell'astrofisica con Margherita Hack" e al Primo Ginnasio di Sarajevo per l'elaborato "La stella che brilla di più". Nella sezione "Trieste - Arti visive e scrittura" il premio è stato assegnato all'Istituto Comprensivo "Divisione Julia" di Trieste per l'elaborato "Margalamp", e nella sezione "Trieste - Multimedialità, percorsi digitali ed arti varie" all'Istituto comprensivo San Giovanni di Trieste per l'elaborato "Margherita Hack, una vita stellare!", mentre le menzioni speciali sono state assegnate al Liceo scientifico "Guglielmo Oberdan" di Trieste per l'elaborato "Pedalando tra le stelle" e all'Istituto comprensivo "Divisione Julia" di Trieste per l'elaborato "Scopriamo insieme Margherita Hack". Per la sezione "Firenze - Arti visive e scrittura" sono stati premiati gli studenti dell'Istituto comprensivo di Borgo San Lorenzo per l'elaborato "Viva Marga, la donna delle stelle" e nella sezione "Firenze - Multimedialità, percorsi digitali ed arti varie" l'Istituto comprensivo "Pirandello" di Firenze per l'elaborato "Saltando sulle stelle", mentre le menzioni speciali sono andate all'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo per l'elaborato "Viva Marga, Il gioco da tavolo!" e all'Istituto Comprensivo "Pirandello" di Firenze per l'elaborato "Gli osservatori astronomici". ARC/MA/al