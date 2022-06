Forze armate: Fvg ha rapporto stretto e duraturo con Aeronautica

Trieste, 8 giu - Poter ospitare sul proprio territorio un'eccellenza nazionale come le Frecce Tricolori è un punto d'orgoglio per la nostra regione, la quale, oltre che con il mare, ha un rapporto profondo e duraturo anche con l'Aeronautica e il volo. Proprio Trieste, in particolare lo specchio d'acqua prossimo a piazza dell'Unità d'Italia, fu il punto d'arrivo del primo volo di linea nel nostro Paese circa cento anni fa, che venne compiuto allora da un idrovolante. Dobbiamo inoltre considerare che l'aeronautica e l'aviazione non rappresentano solo il fascino del volo, ma anche lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, ambiti in cui il Friuli Venezia Giulia eccelle, con conseguenze positive sull'occupazione.È questo, in sintesi, il pensiero espresso a Trieste dall'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza durante il convegno "Il Friuli Venezia Giulia e la passione del volo tra storia ed industria - Il volo acrobatico e la simulazione", organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il cento anni dell'Aeronautica militare, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, il comandante del 2. Stormo con base a Rivolto e il presidente del Consiglio comunale del capoluogo regionale.L'esponente della Giunta ha rimarcato come la nostra società abbia vissuto a lungo pensando che la guerra fosse una cosa lontana e che mai avrebbe più toccato il suolo europeo, mentre la drammaticità di quanto avvenuto in Ucraina ci ha dimostrato il contrario. Oggi è quindi necessario investire sulle Forze armate, composte da donne e uomini che rappresentano elevate professionalità, non solo per generare un positivo indotto, ma anche per garantire la pace e la sicurezza della nostra nazione e di tutti i Paesi nei quali operano. ARC/MA/al