Forze ordine: Regione, promozione Soldatich è segnale positivo per Fvg

Trieste, 24 feb - Gli elevati standard di sicurezza registrati in Friuli Venezia Giulia sono la diretta conseguenza dell'efficienza e della competenza delle Forze dell'ordine operanti sul territorio. La promozione del vicequestore Fabio Soldatich, da tempo impegnato in Friuli Venezia Giulia in incarichi di rilievo, a primo dirigente della Polizia di Stato è quindi accolta molto positivamente dall'Amministrazione regionale.



È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore alla Sicurezza, che ha espresso le congratulazioni della Regione per la nomina evidenziando come la grande esperienza e le capacità dimostrate da Soldatich nel corso della sua carriera e come queste gli abbiano permesso di distinguersi per professionalità nei momenti più critici per l'ordine pubblico a Trieste, dimostrando di saper gestire situazioni complesse con senso del dovere e delle istituzioni, evitando sempre che le situazioni degenerassero. ARC/MA/pph