Fotovoltaico: Amirante, Regione garantirà risorse bando fino a 2025

Trieste, 21 mar - "Sul bando per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici alle domande pervenute successivamente al 16 ottobre 2023 è stata data copertura attraverso l'ulteriore stanziamento di 50 milioni, che il Consiglio regionale, sulla base dell'andamento delle istanze, ha stabilito di mettere a disposizione sull'esercizio 2024, essendo stato rimosso il termine del 15 novembre: ad oggi risultano in istruttoria 3.925 domande, mentre le risorse residue ammontano a 20.221.979,06 euro ed in particolare, dall'attivazione del bando, risultano 17.474 domande liquidate, 86.715,4 kW complessivi incentivati, 145.395,7 kWh di capacità di accumulo, 45.959 tonn. di CO2 risparmiabili in un anno".È il quadro di aggiornamento che è stato fornito oggi in Aula dall'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante in risposta ad una Iri riguardante il futuro del bando, visto le notevoli richieste che continuano a pervenire."Considerato che l'iniziativa ha avuto un notevole successo, l'Amministrazione regionale - ha reso noto Amirante - intende garantire le risorse necessarie al finanziamento delle domande che verranno presentate nel corso dell'anno, anche grazie allo stanziamento di ulteriori 40 milioni previsto all'interno del ddl 'Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio' prossimamente all'esame del Consiglio regionale".L'assessore ha ricordato anche che il bando emesso in attuazione della L.R. 1/2023 è unico e che le domande che dovessero non risultare finanziate con le risorse a disposizione conservano validità fino al 31 dicembre 2025."La strategia della Regione è di finanziare da qui fino a tutto il 2025 questa opportunità in modo tale che chi fa i lavori nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 possa godere comunque del bonus" ha spiegato Amirante.Tutte le risorse stanziate sul bilancio 2023, pari a 100 milioni, sono state finora utilizzate per soddisfare le istanze pervenute fino al 16 ottobre, pari a 13.446 domande liquidate, 64.579,23 kW complessivi incentivati, 107.267,3 kWh di capacità di accumulo e 34.227 tonnellate di CO2 risparmiate in un anno. ARC/EP/gg