Fotovoltaico: Scoccimarro: impugnata norma Fvg contro consumo agricolo

Trieste, 29 dic - "Eravamo consapevoli della possibile impugnazione da parte di Governo della nostra norma, ma abbiamo lavorato nella direzione giusta e infatti il Ministero della Cultura ci ha dato ragione esprimendo parere favorevole ai nostri 'vincoli' per le installazioni fotovoltaiche su terreni agricoli o tutelati. Ho sempre sostenuto la necessità di trovare un equilibrio tra ambiente e necessità dell'uomo, ma l'attuale situazione rischiava di vederci invasi da richieste di multinazionali straniere interessate più al profitto che alla tutela del nostro territorio". L'assessore regionale all'Energia, la Difesa dell'ambiente e lo Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha commentato così la notizia giunta da Roma dell'impugnazione da parte del Governo della legge del Friuli Venezia Giulia 16/2021 'Misure finanziarie intersettoriali' "relativamente al limite di 1 megawatt che imponevamo ai terreni agricoli per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, ritenendo questo limite idoneo e stimato per l'autoconsumo di un'azienda agricola".



"La competenza, ancora di più in un momento storico come questo di crisi energetica e Pnrr, è dello Stato - ha confermato Scoccimarro -. Lo abbiamo ripetuto anche in Consiglio Regionale quando abbiamo ribadito che legiferare prima del recepimento della direttiva RED2 esponeva a possibile impugnazione del Governo presso la Corte Costituzionale come successo per Toscana ed Emilia Romagna".



"Per limitare il proliferare mega parchi fotovoltaici in Regione - ha concluso l'assessore - avevamo predisposto norme e fondi perché i Comuni e gli enti pubblici indicassero gli edifici o aree dismesse non agricole su cui poter installare impianti fotovoltaici pubblici: questo avrebbe significato meno spese per l'energia elettrica e riqualificazione di edifici e aree dissestate". ARC/Com/pph