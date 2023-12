Frecce Tricolori: Anzil, storico il legame tra Fvg e volo acrobatico

Codroipo, 21 dic - "Una grande emozione partecipare, questa sera, alla presentazione della nuova formazione delle Frecce Tricolori e al nuovo poster della Pattuglia acrobatica nazionale edizione 2024, ricevendolo in dono: un omaggio prezioso per chi ha nel cuore la Pan, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia". Così, questa sera, il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervenuto nella base di Rivolto (Codroipo) alla presentazione del poster 2024 della Pan e alla presentazione della nuova formazione delle Frecce Tricolori. Presenti all'evento, oltre al comandante del 313. Gruppo acrobatico nazionale, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, anche numerose autorità militari e civili, compresi diversi sindaci del territorio. "Tra la nostra regione e il volo acrobatico c'è un legame storico - ha ricordato Anzil -. Da Ronchi dei Legionari partirono i legionari nella Prima Guerra Mondiale, per i voli su Vienna. A Campoformido nacque il primo volo acrobatico tra le due guerre e, da oltre 60 anni, qui a Rivolto ha sede la Pattuglia acrobatica nazionale". ARC/PT/gg