Frecce Tricolori: Fedriga, grazie a comandante Vit per impegno per Fvg

In bocca al lupo al suo successore, il tenente colonello Massimiliano Salvatore Trieste, 22 nov - "Le Frecce Tricolori sono parte del cuore pulsante del Friuli Venezia Giulia, oltre che un orgoglio nazionale. A nome della Regione e di tutti i suoi cittadini voglio quindi ringraziare il comandante della Pattuglia acrobatica nazionale Stefano Vit per la dedizione, la professionalità e l'impegno con cui ha svolto il proprio incarico, anche in situazioni molto difficili. Partendo da un solido rapporto d'affetto con la comunità locale, la collaborazione tra la Regione e la Pan si è rafforzata e sono state sviluppate collaborazioni che hanno permesso di aumentare la conoscenza della nostra regione e delle sue bellezze in Italia e all'estero". È quanto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'incontro di questa mattina con il comandante della Pan, tenente colonello Stefano Vit, e il suo successore, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, che assumerà il comando delle Frecce Tricolori alla fine del mese. Il governatore ha quindi rivolto "un caloroso 'in bocca al lupo' al colonnello Salvatore per il nuovo prestigioso incarico, nella certezza che la collaborazione con la Regione proseguirà inalterata quando lui assumerà il comando". ARC/MA/gg