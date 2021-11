Friulano: Zilli, grazie a Telefriuli marilenghe è ricchezza culturale

Trieste, 4 nov - "Come disse Indro Montanelli: 'Chi di voi vorrà fare il giornalista, si ricordi di scegliere il proprio padrone: il lettore'. Sarà infatti il lettore, o come in questo caso il telespettatore, a ripagare con il proprio consenso il lavoro del giornalista, l'impegno e la dedizione di chi vuole fare informazione in modo giusto, onesto e con passione".



Lo afferma l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che oggi pomeriggio parteciperà alla presentazione del nuovo palinsesto di Telefriuli.



"Dal 1978 Telefriuli è la televisione di riferimento dei friulani - sottolinea Zilli -. Una longevità che conferma sia quanto Montanelli avesse ragione sia la qualità del lavoro che l'emittente e suoi giornalisti hanno fatto in questi anni".



"Hanno saputo mantenere salde, infatti, le proprie radici non dimenticando la storia e le tradizioni della nostra terra, ma riuscendo nel tempo a innovarsi, cambiando non solo le scenografie ma anche il linguaggio e i contenuti delle trasmissioni, ricordando sempre - aggiunge l'assessore - che con i loro gesti, le loro parole e i loro visi entrano nelle case di tutti noi".



"I volti di Telefriuli nel tempo sono diventati parte delle famiglie friulane, condividendo sia momenti di spensieratezza che eventi importanti e solenni, tragici e divertenti. È un po' come se in più di 40 anni - conferma Zilli - questa emittente e i friulani si fossero presi per mano, camminando e crescendo insieme e scoprendo ogni giorno qualcosa di nuovo".



"Tutto questo però affermando l'importanza di continuare a parlare friulano: la nostra identità passa infatti anche e soprattutto attraverso la nostra lingua. Utilizzare la marilenghe in televisione - ribadisce l'esponente della Giunta - è un modo immediato e pratico per invogliare in particolare i ragazzi e i più giovani a utilizzarla perché rappresenta una grande ricchezza culturale, identitaria e di popolo. Ciò che siamo oggi è espressione della nostra storia".



"L'evento di questo pomeriggio - conclude Zilli - sarà l'occasione migliore per ringraziare i direttori Alfonso Di Leva e Alessandra Salvatori e i loro collaboratori per l'impegno dispiegato quotidianamente per far crescere ancora questa emittente". ARC/RT/ma