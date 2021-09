Friuli Doc: Regione, offerta di qualità dalle Pro Loco del Collinare

Trieste, 10 set - La ripartenza di un territorio è rappresentata anche dal ritorno di una manifestazione importante come Friuli Doc, all'interno della quale una presenza come quella delle Pro Loco è una garanzia per la promozione dell'enogastronomico anche in chiave di turistica.Questo il concetto espresso oggi a Udine dall'assessore regionale alle Attività produttive nel corso dell'inaugurazione dello spazio del Consorzio Pro Loco Collinare all'interno di Friuli Doc.Il rappresentante della Giunta, dopo aver manifestato soddisfazione per l'organizzazione in piena sicurezza del servizio ai tavoli, ha sottolineato la genuinità dell'offerta del Consorzio in quanto espressione di un territorio produttore di riconosciute eccellenze della tradizione della cucina regionale.L'esponente dell'Esecutivo regionale ha poi inteso estendere un ringraziamento a tutti i volontari che si sono impegnati per garantire la presenza del Consorzio alla kermesse udinese, rimarcando come l'associazionismo rappresenti il cuore pulsante del tessuto sociale della regione e come questo abbia avuto un ruolo rilevante anche nel coadiuvare le istituzioni nella gestione del contrasto alla pandemia.Soddisfatto anche il presidente del Consorzio, il quale confidando nelle previsioni meteo favorevoli prevede un grande afflusso di persone nell'area allestita in piazza della Patria del Friuli. Un bel segnale di rilancio, come ha osservato lo stesso presidente, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Al suo fianco, al momento dell'inaugurazione, anche il presidente del Comitato esecutivo della Comunità Collinare del Friuli.Tra le specialità che si possono trovare nello spazio delle Pro Loco della Comunità Collinare c'è il toro cotto allo spiedo di Buja, il frico di Flaibano, il prosciutto di San Daniele e la trota di Forgaria; sul fronte dei vini, primeggiano la Ribolla gialla spumantizzata, il Verduzzo e il Cabernet Sauvignon. Grande novità per il 2021, infine, la birra artigianale. ARC/GG/ma