Friuli Doc: vetrina internazionale che rilancia protagonismo Udine

Udine, 9 set - Un ringraziamento ai cittadini della regione, ai lavoratori, agli imprenditori che davanti ad una pandemia hanno lasciato da parte la paura e hanno continuato a camminare.



Così il governatore del Friuli Venezia Giulia ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale all'inaugurazione della 27esima edizione di Friuli Doc che si è tenuta in piazza Libertà a Udine.



Il governatore ha rimarcato come il Friuli Venezia Giulia abbia dimostrato di essere una comunità forte con poche lacrime e poche lamentele, esempio in tutto il mondo. Anche l'Amministrazione regionale in questo momento di crisi ha scelto di investire, avere il coraggio di non fermarsi e costruire il futuro.



Il governatore, come gli altri amministratori presenti, ha poi richiamato i cittadini all'opportunità di vaccinarsi per tutelare se stessi, per la comunità, per salvaguardare gli ospedali. Con il dovere di raccontare la verità e di non alimentare la lotta tra posizioni antitetiche, il governatore ha ringraziato Udine per aver deciso di aprire la città e svolgere in sicurezza Friuli dimostrando che il Green pass è la garanzia per ridare libertà e non per limitarla. Anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, ha elogiato l'evento richiamando il buon andamento delle affluenze turistiche, in crescita in particolare durante la stagione estiva. Il 2021 è stato definito un anno eccezionale per il Friuli Venezia Giulia che ha registrato afflussi turistici record rispetto agli ultimi dieci anni, tra cui il ritorno massiccio degli austriaci che proprio Udine ha accolto in gran numero. Nel comparto turistico la Regione, nel 2021, ha investito in infrastrutture, recupero immobili ed eventi risorse per oltre 100 milioni di euro. Quanto a Udine, la città viene vissuta come vetrina internazionale importante per la cultura, la produzione enogastronomica, le tipicità.



Concetti ripresi anche dall'assessore regionale alle Finanze che a margine della manifestazione ha espresso apprezzamento per la formula della manifestazione che unisce storia, tradizione, cultura, enogastronomia ed ogni genere di eccellenze. Friuli doc è la conferma di come gli investimenti della Giunta anche con la manovra di assestamento abbiano contribuito al percorso di crescita della città. Tra queste i testimonial al taglio del nastro, i campioni olimpici Jonathan Milan e Mara Navarria, che il governatore ha voluto ringraziare non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'umiltà con cui vivono le loro vittorie.



Friuli Doc si svolge da stasera a domenica: un'edizione all'insegna della sicurezza garantita dall'accesso alle aree solo per chi possiede il Green Pass, secondo la norma nazionale e un piano di prevenzione stabilito in coordinamento con Prefettura e Questura. Forte il richiamo di tutte le istituzioni all'adesione alla campagna vaccinale che trova nell'evento un alleato: in collaborazione con la Direzione centrale salute della Regione è stato infatti allestito un punto vaccinale in Sala Ajace sotto la loggia del Lionello.



La manifestazione amplia la propria geografia: tornano protagoniste via Vittorio Veneto, piazza Matteotti e la splendida Corte Morpurgo. Tornano anche gli stand della Stiria sempre molto attesi e le ProLoco, nuovamente attive dopo un anno e mezzo difficile per la sospensione di gran parte delle sagre paesane. ARC/SSA/pph