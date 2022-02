Friuli Innovazione: Zilli, con Feragotto presidente grande sviluppo

Udine, 14 feb - Assemblea dei soci di Friuli Innovazione nel pomeriggio di oggi nella sede di Udine. Tra i temi all'ordine dell'assemblea anche la nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione, presente in videoconferenza l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. "Auguro a Dino Feragotto, che assume nuovamente la carica di presidente di Friuli Innovazione - le parole di Zilli -, un sempre maggiore impegno in questa importante realtà: Feragotto manterrà tra le sue deleghe anche quella riguardante lo sviluppo del territorio montano. Il Centro di ricerca si è evoluto e, nell'ottica del piano di specializzazione dei consorzi regionali voluto da questa Giunta, rafforza ulteriormente la sinergia con Carnia Industrial Park, dopo la recente fusione per incorporazione con il consorzio Innova FVG e la conseguente espansione nel sito industriale di Amaro". "Un ringraziamento particolare - ha aggiunto Zilli - va all'ingegner Daniele Cozzi, che ha guidato la società fino ad oggi, gestendo nel migliore dei modi il difficile periodo della pandemia, coinciso anche con il passaggio ad un nuovo assetto societario e ad una nuova governance". "Per essere ancora protagonista nella crescita del nostro territorio - ha rilevato ancora l'assessore -, Friuli Innovazione dovrà accompagnare i progetti coerenti con il Pnrr e proseguire nella collaborazione per la realizzazione di quelli inerenti la Programmazione Europea". "Stiamo vivendo un momento storico particolare, che offre prospettive e possibilità uniche e il Friuli Venezia Giulia - ha concluso Zilli - centrerà i propri obiettivi anche grazie alla collaborazione di questo centro con competenze strategiche importanti". ARC/PT/pph