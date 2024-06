Friulia: Zilli, prezioso sostegno a imprese del territorio

Nel 2023 società finanziaria ha registrato un utile pari a 121,4 mln di euro e erogato 51 mln alle Pmi regionali Trieste, 19 giu - "Il sostegno alla crescita e al consolidamento delle imprese del Friuli Venezia Giulia è la missione che Friulia ha sempre perseguito nell'interesse del socio Regione. Ciò risulta ancor più strategico in contesti economici e internazionali molto volubili e incerti, quali quello che stiamo vivendo. L'esame del bilancio testimonia come Friulia sia partner strategico per la crescita del comparto economico regionale, capace di accompagnare le imprese e startup del territorio nelle sfide innovative del sistema". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione dell'annuale assemblea dei soci di Friulia tenutasi oggi a Trieste. Nel corso del 2023 la finanziaria regionale ha registrato un utile di esercizio pari a 121,4 milioni di euro e "svolto un'attività senza precedenti a beneficio delle piccole e medie imprese del territorio", portando a termine 17 operazioni con l'erogazione complessiva di 51 milioni di euro. Nell'esprimere soddisfazione per i numeri del bilancio 2023 di Friulia, Zilli ha ricordato "l'apporto fornito dalla società al buon esito dell'operazione di trasferimento della concessione dell'infrastruttura autostradale in capo ad Autostrade Alto Adriatico. Aggiungo - ha proseguito l'assessore - la volontà espressa in assemblea dal socio Regione di non esercitare la facoltà di conversione delle azioni correlate riferite ad operazioni di investimento sul territorio giunte a conclusione, in modo da rimettere in circolo le risorse rinvenienti dalle operazioni concluse (3,6 milioni di euro) rendendole disponibili per nuovi analoghi interventi". Come è emerso nel corso dell'assemblea, Friulia ha anche ottenuto importanti riconoscimenti relativi all'attività svolta a sostegno delle Pmi del territorio e sul fronte ambientale: è stata infatti insignita dei premi "Italia del Merito" e "Campioni del Private Equity", per l'impegno nell'accelerare progetti di espansione aziendale di medio-lungo periodo, e ha ricevuto dall'agenzia di rating Modefinance la positiva "S3" per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (bilancio Esg). A tal proposito, l'assessore Zilli ha rivolto un plauso alla società, che "continua a dimostrare di saper coniugare l'attività finanziaria al benessere collettivo, senza alcuna antitesi tra il perseguimento dell'utile economico e la realizzazione dell'interesse pubblico". ARC/PAU/pph