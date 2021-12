Funerali Tuscano: Riccardi, comunità perde uomo onesto e generoso

Udine, 18 dic - "Oltre alla sua professionalità nella sua funzione civile, Maurizio Tuscano era conosciuto per essere un uomo profondamente radicato nel suo paese dove non faceva mancare il suo impegno. Purtroppo la strada, fattore di sempre maggiore rischio, ha strappato tragicamente Maurizio ai suoi familiari e alla comunità, a cui l'Amministrazione regionale porge le sue sentite condoglianze".



Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi a margine della cerimonia funebre celebrata nel Duomo di Udine dal vicario dell'arcivescovo, mons. Guido Genero, e dal cappellano della Polizia di Stato, don Olivo Bottos, per l'agente originario di Moggio e residente a Venzone deceduto a 58 anni una settimana fa dopo essere stato investito sull'autostrada A23 mentre stava effettuando dei rilievi.



"Conoscevo Maurizio - ha aggiunto Riccardi - e oltre al cordoglio che a nome della Regione tributo alla moglie e al figlio, c'è anche il mio personale in ricordo di quest'uomo onesto e generoso". ARC/EP/dfd