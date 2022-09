Funz. pubblica: Regione assumerà nuovi assistenti amministr. economici

Trieste, 30 set - È stata approvata dalla Giunta regionale la convenzione per l'espletamento di una procedura concorsuale per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di personale di categoria C, inquadrato con il profilo professionale di "assistente amministrativo economico". Lo ha comunicato l'assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Pierpaolo Roberti.Ventidue in tutto i Comuni aderenti alla convenzione. Il bando, che sarà disponibile sul sito internet della Regione alla sezione Concorsi, prevedrà lo svolgimento di una prova scritta e orale.Nella prima fase del concorso, i candidati saranno chiamati a rispondere a quesiti a scelta multipla inerenti a diritto costituzionale (con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti), diritto amministrativo e contabilità pubblica nell'ambito di Regione e agli Enti locali.La prova orale, vincolata al superamento dello scritto, sarà invece incentrata sull'ordinamento degli Enti locali e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, elementi di diritto penale (con particolare riferimento ai reati commessi dai pubblici dipendenti e ai reati contro la Pubblica amministrazione) e al rapporto di lavoro nel campo della Pubblica amministrazione. Sempre nel corso del colloquio orale, la commissione verificherà inoltre la conoscenza da parte del candidato della lingua inglese ad un livello minimo di A2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web. La graduatoria finale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur) e sarà formulata con un punteggio espresso in sessantesimi, con un massimo di 30 punti per ognuna delle due prove che saranno ritenute superate con il punteggio conseguito di almeno 21/30. Prima dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori del concorso sosterranno un periodo di prova dalla durata di sei mesi. ARC/PAU/al