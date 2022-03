Funz. pubblica: Roberti, corso su Pnrr è iniziativa formativa chiave

Trieste, 11 mar - "Il corso di perfezionamento Next Generation Pa è un'iniziativa lungimirante in cui la Regione ha creduto da subito, perché la formazione è un punto chiave nella sfida senza precedenti rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". Sono parole dell'assessore regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in occasione della conferenza stampa che, al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, ha tratto un primo consuntivo sul ciclo di tredici lezioni iniziato a gennaio e dedicato alle competenze e conoscenze indispensabili per attuare investimenti e riforme previste dal Pnrr per la Pubblica amministrazione. Il corso è promosso da Regione, Comune e Università di Trieste. "Nel Pnrr siamo davanti a regole diverse e a nuovi canali di finanziamento: aver messo in campo un piano formativo in pochi mesi ed essere già al giro di boa del corso è gran cosa", ha rilevato Roberti, reduce da una quattro giorni di incontri con le Amministrazioni locali del Friuli Venezia Giulia in cui si è fatto il punto proprio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Sappiamo che manca personale negli Enti locali e che servono segretari comunali, con carenze dovute all'impossibilità nei periodi più difficili della pandemia di svolgere i concorsi, e certamente di ostacoli ne incontreremo ancora, ma li stiamo affrontando volta per volta e sono sicuro che per il Friuli Venezia Giulia arriveranno dai bandi buoni risultati". Il corso, che si tiene nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 e registra, a detta dei docenti, una partecipazione entusiastica, ha dieci focus: il quadro e il sistema normativo nazionale, la governance locale, l'inclusione e la coesione sociale, ambiente e sostenibilità, digitalizzazione, sanità, i luoghi della cultura, la buona amministrazione collegata alla prevenzione e repressione della corruzione, la semplificazione amministrativa e il caso di studio del Porto Vecchio di Trieste. All'incontro stampa sono intervenuti tra gli altri, l'assessore alle Politiche delle risorse umane Stefano Avian e il segretario generale Fabio Lorenzut per il Comune di Trieste e il coordinatore del corso Gian Paolo Dolso, insieme al penalista Vittorio Manes e al procuratore della Repubblica al Tribunale di Trieste Antonio De Nicolo, docenti di spicco del ciclo formativo. ARC/PPH/gg