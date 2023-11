Funz. pubblica: Roberti, intelligenza artificiale non scevra da rischi

Trieste, 6 nov - "Lo sfruttamento degli strumenti di intelligenza artificiale rappresenta per le pubbliche amministrazioni una grande opportunità che però non è esente da rischi sotto il profilo dell'etica". Lo ha sostenuto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in apertura dell'incontro promosso da Bat Trieste nell'ambito della rassegna "It's time to grow digital". "C'è necessità di incontri di divulgazione, informazione e approfondimento sui temi della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale e per questo l'iniziativa di Bat è ottima e auspico che altre ne siano promosse su questo argomento", ha rilevato Roberti. L'assessore ha citato come esempio d'interesse l'applicazione sperimentale delle chatbot in funzione di ufficio relazioni con il pubblico: "Limitandosi a utilizzare dati interamente pubblici - ha fatto presente Roberti - queste chatbot sono in grado di dare risposte efficaci e dettagliate 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Ma - ha aggiunto - bisogna vedere fino in fondo quali possano essere i pericoli insiti, sotto i profili per esempio della cybersecurity e della privacy, e quali siano le controindicazioni anche di carattere etico laddove il controllo critico della mente umana è superato da circuiti semiautomatici". Per questo motivo, secondo Roberti, "questa è una fase che deve essere dedicata all'ascolto, anche perché gli avanzamenti dei modelli nel settore delle intelligenze artificiali sono continui e molto rapidi e non si scorge ancora una stabilizzazione attorno a degli standard relativamente collaudati o consolidati". ARC/PPH/ma