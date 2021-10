Funzione pubblica: Roberti, al via innovativo corso formazione su Pnrr

Trieste, 19 ott - "In questi anni stiamo portando avanti con grande convinzione il processo di riforma dell'organizzazione della Regione con l'obiettivo di realizzare un'amministrazione sempre più moderna e in grado di gestire con efficacia ed efficienza le politiche di sviluppo del nostro territorio. Fondamentale in quest'ottica la formazione del personale soprattutto in vista delle nuove sfide che questa organizzazione dovrà a breve affrontare in qualità di ente attuatore di numerosi interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)".



L'assessore alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, commenta così la decisione da parte della Giunta di aderire, in qualità di co-organizzatori assieme al Comune di Trieste, alla proposta formativa formulata dall'Università di Trieste per lo svolgimento di un corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale sul Recovery Plan e sul Pnrr.



"Questo corso di perfezionamento, che si svolgerà da gennaio ad aprile 2022 presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto vecchio, vuole fornire ai partecipanti - spiega Roberti - le indispensabili competenze e conoscenze per il perseguimento e l'attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Pnrr per la Pubblica amministrazione".



A questa innovativa proposta formativa potrà iscriversi un massimo di 200 persone, con quote riservate ai dipendenti degli enti co-organizzatori. Potranno partecipare inoltre studenti universitari e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.



L'indirizzo e il coordinamento delle attività didattiche e formative sarà affidato a un comitato scientifico a cui parteciperanno rappresentanti dell'Università, del Comune di Trieste e della Regione. "In rappresentanza della nostra amministrazione - rende noto Roberti - intendiamo nominare Sandra Sodini, direttore del Servizio Relazioni internazionali e Programmazione europea".



Oltre alle attività di segreteria, l'Università di Trieste metterà a disposizione dell'iniziativa il proprio corpo docente per la progettazione e l'erogazione di tutte le attività previste nel programma.



"Per sostenere questo corso - afferma Roberti in conclusione - abbiano deciso di investire 30mila euro che saranno attinti dai fondi destinati alla formazione. Alla Regione sono stati garantiti 40 posti con un costo agevolato per ogni partecipante di 750 euro. Già a dicembre è previsto l'evento di apertura di questa necessaria proposta di aggiornamento professionale". ARC/RT/pph