Fvg-Slo: Callari-Roberti, nuovo Narodni Dom è spazio dialogo culturale

Trieste, 11 ott - Grande soddisfazione per la realizzazione di un progetto che rinsalda i rapporti di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia e l'occasione per affrontare temi urgenti di interesse comune. Questo in sintesi il pensiero degli assessori regionali al Patrimonio Sebastiano Callari e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti che oggi hanno partecipato, insieme al governatore Fedriga, all'inaugurazione ufficiale del Narodni Dom di San Giovanni. "Oggi abbiamo assistito all'ultimo atto di un progetto partito da lontano - ha ricordato Callari -. Un'iniziativa realizzata grazie a un investimento della Regione di circa 4 milioni e 500mila euro che ha richiesto un notevole dispendio di energie da parte del personale della Direzione centrale patrimonio al quale va il nostro più sincero ringraziamento". "Nel rispetto della legge 38 del 2001, che prevedeva il passaggio di questo immobile alla comunità slovena, la Regione ha ristrutturato questo bene, che adesso - ha sottolineato Roberti - è a disposizione di tutti i cittadini del rione di San Giovanni. Uno spazio aperto al confronto e al dialogo culturale". "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - ha aggiunto Callari - perché quella odierna non è stata solo la cerimonia di consegna di un edificio ristrutturato. È stata invece una straordinaria opportunità per dimostrare all'Europa intera che siamo capaci di costruire case comuni per popoli diversi che vivono in un grande territorio come il nostro". "Quello odierno è stato un evento che ci ha consentito di allacciare in modo ancora più stretto i rapporti con la vicina Slovenia, testimoniati oggi dalla presenza della Presidente Musar Sirc. È stata inoltre l'occasione per affrontare altri temi che ci riguardano da vicino come - ha affermato in conclusione Roberti - la tutela delle reciproche minoranze o l'immigrazione irregolare che necessita della massima cooperazione tra Italia e Slovenia".