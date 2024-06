Fvg-Usa: Fedriga, nei prossimi giorni in Fvg delegazione Virginia

I rappresentanti dello Small Business Development Center visiteranno cluster, centri di ricerca, parchi industriali e imprese del territorioTrieste, 14 giu - "Il rafforzamento della cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Stati Uniti, in particolare la Virginia, compie un ulteriore passo in avanti verso la definizione di un accordo strutturato tra la nostra regione e quel territorio".Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha annuncia che prossimi giorni arriverà in regione una delegazione dello Small Business Development Center (Sbdc), realtà facente parte di una rete finanziata sia a livello locale sia dal governo federale statunitense, che l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Select Fvg accompagneranno in una visita approfondita della realtà economica del Friuli Venezia Giulia con numerosi incontri con i cluster, i centri di ricerca, i parchi industriali e le più rilevanti associazioni di categoria e imprese del territorio."Questa visita si inserisce nel quadro delle azioni avviate dalla Regione per rafforzare il dialogo e la collaborazione con gli Stati Uniti - spiega Fedriga - ed è il naturale sviluppo della nostra recente missione a New York e Richmond e dell'incontro con il governatore della Virginia Glenn Youngkin. La presenza nella nostra regione della delegazione dello Sbdc è la conferma dell'apprezzamento da parte delle realtà americane della concretezza e fattività dell'ecosistema Fvg e pone le basi per la visita, prevista in autunno, di una serie di imprese della Virginia interessate alle opportunità di mercato, distribuzione e sviluppo di prodotti e servizi con il Friuli Venezia Giulia.Il governatore rimarca che "il programma di incontri è fittissimo, segno che il territorio apprezza questa opportunità di collaborazione e apertura con il mercato statunitense. Si tratta di un'ottima occasione per mettere in vetrina quanto il Friuli Venezia Giulia ha da offrire agli imprenditori, che ci consente di rinsaldare le relazioni euro-atlantiche, così importanti e strategiche in questa fase storica ed economica. Proprio per questo ho dato mandato all'Agenzia Select Fvg di focalizzarsi su questo mercato strategico insieme alle Direzioni regionali e al sistema tutto del Friuli Venezia Giulia; questi sono i primi risultati di un lavoro assiduo di presenza e relazione che ho voluto spingere e potenziare perché questo richiede l'attuale contesto politico-economico". ARC/MA/al