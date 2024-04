G0!2025: Anzil, Fvg porta capitale cultura nel cuore istituzioni UE

Bruxelles (Belgio) - Con un concerto della FVG Orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles si è aperta stasera la serie di eventi che celebrano Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. "II conto alla rovescia è iniziato, la data dell'8 febbraio 2025 si avvicina e tutto il Friuli Venezia Giulia a sua volta si avvicina all'Europa. Lo fa portando nel cuore delle istituzioni europee uno dei suoi maggiori simboli culturali, la FVG Orchestra, che con il linguaggio universale della musica ha saputo raccontare tutto l'entusiasmo, la preparazione e l'alto livello di proposte di cui si comporrà la prima capitale della Cultura transfrontaliera". Così il vice governatore Mario Anzil che ha portato il saluto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'evento, organizzato in collaborazione con Gect Go, l'associazione culturale Mitteleuropa e l'associazione Identità e democrazia. Alla serata hanno preso parte anche l'ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi, l'europarlamentare Elena Lizzi, il presidente di Gect Go e dell'orchestra, Paolo Petiziol, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. In rappresentanza della componente slovena erano presenti Vedna Humar, Segretario di Stato della Repubblica di Slovenia, Breda Zalascek per l'Ufficio di Gabinetto del Ministero degli Esteri e Mateja Blaj dell'Ambasciata di Slovenia. "La musica è il miglior veicolo di un messaggio di pace, di una visione del futuro in cui il confine diventa opportunità di costruzione di nuove relazioni transfrontaliere" ha detto ancora Anzil, che ha poi ricordato gli ingenti investimenti europei che stanno avendo ricadute sul territorio regionale anche con l'obiettivo di GO!2025. "Alle risorse regionali messe a disposizione in questi anni si aggiunge un importante investimento di fondi del Pnrr destinati al recupero di borgo Castello a Gorizia con un contributo di 20 milioni di euro diretto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di questo lembo della città" ha aggiunto Anzil. Al concerto, con musiche di Cristian Carrara, Antonio Vivaldi, Nino Rota, ha fatto seguito una presentazione dell'offerta turistica, culturale ed enogastronomica regionale a cura di PromoTurismoFVG, con eccellenze provenienti da tutto il territorio. ARC/SSA/al