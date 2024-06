G7: Fedriga, summit strategico per sfide futuro e opportunità per Fvg

Il governatore traccia il bilancio conclusivo della riunione ministeriale sull'Istruzione svoltasi a TriesteTrieste, 29 giu - "È stata una delle più importanti riunioni ministeriali del G7 per gli argomenti trattati. Temi come la formazione, le professioni del futuro e la capacità di garantire un'innovazione continua anche all'interno del sistema scolastico sono elementi imprescindibili su cui costruire il futuro della nostra società".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, tracciando un bilancio conclusivo del G7 Istruzione svoltosi tra mercoledì e oggi a Trieste. Per tre giorni il capoluogo regionale è stato sede del dibattito internazionale, alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dei titolari dei dicasteri degli altri Paesi membri più Ucraina e Brasile, dei rappresentanti dell'Unione africana, dell'Ocse, dell'Unesco e dell'Unicef. A corollario del summit internazionale è stato organizzato per la prima volta anche un evento dedicato appositamente al mondo della scuola e agli studenti, lo YoungG7 for Education che si conclude oggi a Lignano Sabbiadoro.Fedriga ha ribadito la "straordinaria opportunità" che l'organizzazione del G7 Istruzione ha rappresentato per il Friuli Venezia Giulia. "Aver fatto scoprire le meraviglie della nostra regione ai rappresentanti istituzionali delle più grandi potenze mondiali - ha sottolineato il governatore - è un fattore di orgoglio per la nostra comunità, ma soprattutto un punto di partenza da cui poter creare nuovi orizzonti per lo sviluppo del territorio". ARC/PAU/gg