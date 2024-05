G7: Regione, Fvg con Trieste e Lignano capitale mondiale istruzione

Il governatore ha presentato il summit che si terrà dal 27 al 29 giugno Trieste, 25 mag - Una delle sfide più importanti per il futuro sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del Paese è quella di riuscire a costruire un sistema formativo che valorizzi i talenti e le competenze e sia allo stesso tempo capace di affrontare i cambiamenti, tecnologici e scientifici, che con estrema rapidità irrompono nella quotidianità. Per questo il G7 Istruzione che si terrà a Trieste avrà al centro il rapporto tra la scuola e la rivoluzione tecnologica, e quindi industriale, a cui il mondo sta andando incontro.Questo è il concetto espresso oggi a Trieste, alla presenza del ministro dell'Istruzione, dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione della presentazione del G7 Istruzione che si terrà nel capoluogo giuliano dal 27 al 29 giugno, mentre a Lignano l'evento verrà declinato in versione 'Young', di cui saranno protagonisti gli studenti.Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, dopo aver ringraziato il ministro per la scelta di Trieste e Lignano per questo G7, anche il sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia sta soffrendo in certi settori una mancanza di manodopera specializzata, oltre che di quadri tecnici, e a questo problema bisogna dare una risposta strategica puntando sulla formazione, in particolare quella continua.Il capitale umano quindi, secondo il governatore, sarà la grande sfida per i Paesi avanzati e la capacità di formare i giovani diventerà corrispondente sempre più al tasso di crescita di un'economia nazionale.Per quel che riguarda il G7 Istruzione Young, come ha sottolineato il governatore, è la prima volta che all'interno del summit viene dedicato uno spazio specifico agli studenti, a testimonianza di un'apertura concreta a un protagonismo dei giovani.Da parte sua infine il governatore, assieme al ministro, ha rimarcato la collaborazione e la sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e del merito e l'Amministrazione regionale messe in atto per l'organizzazione di un evento di così grande valore internazionale. ARC/GG/pph