Galà della canoa: Scoccimarro, valutiamo testimonial per Ambiente Fvg

Trieste, 21 gen - "Oggi a margine del galà affronteremo con il presidente della Federazione canoa anche il lato della cultura ambientale e non solo sportiva di questa disciplina veramente formativa soprattutto per le giovani generazioni: in altre regioni gli atleti sono testimonial dell'ambiente e valuteremo quindi un rapporto di collaborazione in questo senso anche con il Friuli Venezia Giulia". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro intervenendo al "Gran galà della canoa del Friuli Venezia Giulia", festa sportiva per celebrare gli atleti regionali che hanno vestito la maglia azzurra o hanno vinto titoli Italiani in competizioni nazionali ed internazionali nel 2023. All'evento che si è tenuto al Magazzino 26 di Trieste sono stati premiati oltre una cinquantina di atleti alla presenza di rappresentanti regionali e nazionali della varie società e della Federazione italiana Canoa Kayak, tra cui i presidenti Luciano Bonfiglio e Mauro Pra Floriani. "Oggi abbiamo affrontato anche la possibilità, vista l'eccellenza della canoa polo, di creare - ha aggiunto Scoccimarro - un campo dedicato possibilmente fronte riviera di Barcola che stiamo progettando. È un'altra idea per arricchire le infrastrutture e quindi aumentare anche l'attrattività turistica legata alle grandi manifestazioni europee e internazionali di questa disciplina" ha affermato Scoccimarro, commentando a margine "di sentirsi a casa, avendo praticato anche la canoa da giovane atleta". "Uno sport - ha detto Scoccimarro - che mi ha formato in un ambiente sano con valori importanti". L'assessore ha indicato la canoa come una disciplina olimpica nobile e a contatto e nel rispetto dell'ambiente, particolarmente adatta ai giovani "perché stimola la capacità di aggregazione: vedo infatti in questa sala amici con cui abbiamo pagaiato da ragazzi e nonostante i decenni trascorsi il legame è ancora molto forte". ARC/EP/ma