Geopolitica: Fvg, difendere democrazia da modelli autoritari

Udine, 23 mag - La libertà nella storia è stata conquistata con guerre e sacrifici. Oggi dobbiamo continuare a difenderla senza farci ammaliare da regimi autoritari. Ci sono due blocchi che si stanno scontrando a livello ideologico prima che economico; la globalizzazione può funzionare solo se le regole del gioco sono uguali per tutti e per l'occidente il sistema di regole è la democrazia.



È il messaggio che l'assessore regionale alle Attività produttive ha portato al convegno promosso dalla Camera di commercio Pordenone Udine intitolato "2022: una nuova era geoeconomica?" che ha messo a confronto Arduino Paniccia, presidente Asce Scuola di competizione economica internazionale di Venezia, e Niccolò Locatelli, coordinatore di Limesonline.



Al centro del dibattito le cause del conflitto in Ucraina e gli equilibri economici tra Occidente e Oriente, il ruolo della Nato, dell'Europa, degli Stati Uniti e della Cina.



In questo contesto sono state analizzate le conseguenze a lungo termine sul modello della globalizzazione, nonché gli effetti immediati del conflitto e dei nuovi flussi migratori sul sistema istituzionale europeo e italiano in particolare. ARC/SSA/pph