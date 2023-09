Giornalismo: Fedriga, tutela professione fondamentale per democrazia

Trieste, 1 set - "Il dilagare delle fake news e la presenza sempre più diffusa dell'intelligenza artificiale stanno condizionando pesantemente il nostro modello democratico. La distorsione dei fatti e la produzione incontrollabile delle notizie non mettono certamente i cittadini nella condizione di fare scelte ponderate. La democrazia passa solo attraverso la verità".

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga aprendo questa mattina l'incontro "Giornalismo tra digitale e intelligenza artificiale: opportunità e rischi per una professione da riformare" organizzato dall'associazione culturale "Studium Fidei" e da Figec Cisal in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio della Camera di commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia.

"È sorprendente quanto questi fenomeni siano pervasivi nella nostra società - ha sottolineato Fedriga -. Risulta sempre difficile infatti avere gli strumenti per smascherare le notizie false e infondate. La sfida che abbiamo davanti è quella di formare i cittadini per raggiungere una maggiore capacità critica".

"Non possiamo certamente fermare lo sviluppo tecnologico. La speranza è che dai professionisti del settore giungano alla politica e alle istituzioni le proposte per creare un nuovo sistema di regole condivise. Tutelare la professione giornalistica - ha concluso il governatore - è fondamentale per tutelare i cittadini e la libertà democratica". ARC/RT/ma