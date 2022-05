Giornalismo: Leali delle notizie è focus su corretta informazione

Pordenone, 13 mag - La necessità di maneggiare con cura l'informazione è un aspetto di fondamentale importanza ancor più in questo momento di forte tensione e con una guerra in atto, dove le fake news rischiano di farsi spazio per orientare l'opinione pubblica.È questo, in sintesi, il contenuto del videomessaggio con il quale l'assessore regionale alla Cultura ha voluto portare il proprio contributo in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival del giornalismo "Leali delle notizie" in programma dal 14 al 18 giugno a Ronchi dei Legionari.Per la Regione questa iniziativa è importante per chi desidera capire l'attualità attraverso un confronto libero, in presenza di una pluralità di posizioni e di opinioni con le quali formarsi la propria idea e posizione. È stato inoltre ricordato che questa necessità di avere a disposizione una corretta informazione diventa ancor più di fondamentale importanza in un periodo storico come quello in cui stiamo ora vivendo, dove le persone spesso vengono sommerse da fake news o da notizie costruite artatamente per orientare l'opinione pubblica in un'unica direzione.Facendo riferimento a un fatto accaduto non molti giorni fa e che ha visto protagonista il segretario generale della Nato, l'assessore regionale ha infine evidenziato come vi siano altre circostanze che possono distorcere l'informazione: ne sono un esempio gli errori nella traduzione di un discorso, fatto che porta con se conseguenze negative nel momento in cui la notizia viene continuamente ripresa senza la necessaria correzione. Ciò non dovrebbe accadere perché rischia di condizionare negativamente le opinioni che si vengono a formare nelle persone. ARC/AL/ma